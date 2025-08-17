Interruzione idrica in alcuni centri del Palermitano a causa del maltempo

Amap, l'azienda dell'acqua palermitana, informa che le condizioni di maltempo che si sonov erificate ieri hanno causato l'interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica in numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche dei Comuni gestiti dalla azienda. Oggi, quindi, non potrà essere effettuata la normale erogazione ai Comuni di Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Lascari e Montemaggiore Belsito. Disservizi si stanno verificando nei seguenti distretti di Palermo: Borgo Nuovo, Passo di Rigano e Perpignano alto.Disservizi si potranno altresì verificare nell'erogazione di domani del Comune di Baucina e nel distretto Termini alto. Le squadre operative stanno intervenendo al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti.