ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, sabato il Palermo chiude gli abbonamenti: è di 17 mila il tetto massimo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Genova, altro morto per il taser: 2 carabinieri indagati

Genova, altro morto per il taser: 2 carabinieri indagati

Fatti&Notizie

Sono indagati per omicidio colposo i due carabinieri, intervenuti a Sant'Olcese, in provincia di Genova, dove un 47enne è deceduto, dopo essere stato colpito con un taser. La procura di Genova aveva aperto un'inchiesta e ora ha iscritto sul registro degli indagati i due militari. Si tratta di un atto dovuto per chiarire i fatti.

Secondo quanto ricostruito a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine erano stati i vicini di casa perché avevano sentito forti rumori provenire dall'appartamento. All'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri l'uomo era in forte stato di agitazione e un militare lo ha colpito col taser. L'uomo ha accusato un malore e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto sul posto.

Solo poche ore prima in Sardegna un altro uomo, di 57 anni, è morto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima i carabinieri, intervenuti in seguito a diverse richieste di cittadini, avevano usato sempre il taser per bloccarlo, dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze contro i passanti e i militari aggredendoli.

Potrebbero Interessarti