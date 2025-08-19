ou
ULTIME NOTIZIE

Overtourism, sale il costo dlella vita a Siracusa: una pizza calzone fino a 13 euro

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Meteo, da domani crollo delle temperature anche di 10 gradi: invariate in Sicilia

Meteo, da domani crollo delle temperature anche di 10 gradi: invariate in Sicilia

Fatti&Notizie

Da mercoledì 20 agosto crollano le temperature, anche di 10 gradi, inizialmente al Nord poi da giovedì anche al Centro. Solo al Sud resisteranno temperatureoltre i 35 gradi fino a sabato. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Le prossime ore vedranno l'ultima impennata delle temperature su gran parte del paese con massime fino a 36°C a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35°C. In Pianura Padana difficilmente supereremo i 33°C -afferma Tedici - .Tra qualche giorno le massime saranno altri 10°C in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40°C passeremo ai 25°C durante le ore centrali del giorno". Per il metereologo si verificherà "pioggia abbondante e accompagnata da fenomen iviolenti" perchè "il calore accumulato dal 7 agosto in poi con 40°C continui su alcune zone del Centro-Nord si trasformerà in energia, in combustibile per i temporali". Inoltre, aggiunge Tedici, "la circolazione ciclonica in arrivo potrà causare anche alcune Supercelle, a causa del wind-shear (differenza di direzione del vento alle varie quote), cioè quei temporali capaci di produrre anche tornado e downbursts violenti"."Temiamo forti rovesci sin da mercoledì su Nord-Ovest e Toscana poi, dal pomeriggio-sera anche verso il Triveneto - sottolineal'esperto - Giovedì le piogge e i forti temporali colpiranno anche il resto del Centro. Durante questa fase perturbata le massime scenderanno, dunque, anche di 10°C al Centro-Nord. Solo al Sud le condizioni resteranno estive fino al weekend in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento".
Nel dettaglio Martedì 19. Al Nord: sole; temporali più presenti sulle Alpi, inpianura al Nord-Ovest entro sera.
Al Centro: sole; occasionali temporali sulle zone montuose. Al Sud: prevalenza di soleovunque.
Mercoledì 20. Al Nord: forti temporali e calo termico da Ovest verso Est. Al Centro: peggiora in Toscana e Marche conforti temporali, altrove condizioni variabili. Al Sud: caldo ecielo poco nuvoloso.
Giovedì 21. Al Nord: ancora temporali e ulteriore calo termico. Al Centro: maltempo con temporali e crollo termico. Al Sud:instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poconuvoloso. Tendenza: ancora rovesci sparsi
venerdì, weekend inprevalenza soleggiato ma con qualche acquazzone, temperature in diminuzione.

Potrebbero Interessarti