Commozione e applausi a Militello, in 5000 per l'addio a Superpippo

Terminati i funerali di Pippo Baudo nella sua Militello. Volti commossi e un lungo applauso all'interno della chiesa, nella piazza antistante e nelle strade limitrofe, dove quasi 5mila persone hanno seguito dai maxischermi le esequie del re della televisione italiana e reso omaggio all'uomo che per oltre 60 anni è entrato nelle case degli italiani. Il feretro, che durante le esequie è stato avvolto da un cuscino di rose rosse e una viola, ha lasciato a "spalla" il Santuario della Madonna della Stella di Militello Val di Catania per poi dirigersi verso il cimitero comunale, dove verrà tumulato nella tomba di famiglia insieme ai genitori. Una funzione sobria officiata dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, con don Giuseppe Luparello, parroco del santuario di Santa Maria della Stella, e don Giulio Albanese, il padre spirituale di Baudo con lui fino agli ultimi giorni di vita. Tra i presenti, oltre ai figli, agli amici, ai rappresentanti delle istituzioni, molti volti noti del mondo dello spettacolo, tra questi, Michele Guardì, Albano Carrisi in lacrime, Gigi D'Alessio, Lorella Cuccarini, amica di sempre che insieme a Baudo ha condotto moltissime trasmissioni rimaste nella storia della televisione.

.IL VESCOVO “SPLENDE COME UNA STELLA ANCHE NEL FIRMAMENTO DI DIO”

“La parola di Dio ricorda che i giusti splenderanno come stelle del firmamento. Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come una stella non solo nel firmamento degli uomini, come già avviene, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio. Nel firmamento di Dio si splende solo per l’amore operoso e concreto che abbiamo ricevuto e vissuto, tutto il resto si dissolve perché solo l’amore resta”. Così il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, nel corso dei funerali di Pippo Baudo a Militello. “Siamo qui per dare attestato di stima e gratitudine, ma anche ultimo saluto all’amico Pippo Baudo che ha terminato il suo percorso in terra, siamo qui per celebrare nella fede la Pasqua del Signore e la nostra Pasqua, l’unica capace di sfidare la morte e uscirne vittoriosa. Ma facciamo questo con dolore per il distacco che ciascuno porta dentro di sé, il mistero della morte, al contrario della vita, mette a tacere tutte le nostre parole e sicurezze”, aggiunge.

DON ALBANESE “HA RESO ONORE A SICILIA E ITALIA”

“In questa circostanza siamo tutti insieme come popolo di Dio per affermare una fraternità di cui il compianto Pippo è stato testimone esemplare. Questa cittadina è orgogliosa dei semi di bene che ha sparso nel corso della propria vita, ha reso onore a Militello, alla Sicilia e all’Italia intera. È stato forse l’uomo più celebre d’Italia, egli è entrato sempre nelle case degli italiani”. Così don Giulio Albanese durante l’omelia per i funerali di Pippo Baudo a Militello. “Siamo qui per rendere l’ultimo saluto terreno nella luce della fede che ci raduna, la liturgia esequiale ci invita a non vivere questo momento come un distacco senza ritorno – osserva – ma come un passaggio, un arrivederci nella speranza della resurrezione, del trionfo della vita e del bene”.In questi giorni vi è “un’atmosfera di partecipazione e affetto, siamo nella sua terra natale, Militello, ed è stato commovente come la notte scorsa gli abitanti di questa cittadina hanno dato il benvenuto a Pippo quando ha fatto ingresso qui per poter concludere il proprio cammino terreno nella sua terra natale. È stata commovente l’accoglienza di questa gente che ha visto in lui un modello e punto di riferimento”, ha aggiunto.“Poco prima di morire Pippo mi ha confidato che il successo, e lui ne ha avuto tanto, non basta a riempire i cuori, da solo non basta a rendere felici. Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo”, ha detto ancora. “Pippo ha conosciuto il favore del pubblico, ma al di là dei programmi e degli applausi ciò che resta è la sua capacità di comunicare vicinanza, dare spazio a tanti artisti e custodire rapporti umani sinceri. Molti lo ricordano come uomo generoso, discreto e capace di aiutare gli altri senza fare clamore”, ricorda.Lui ha compreso che “più passano gli anni e più ci si rende conto che si ha un bisogno impellente di purificazione. L’esperienza che ha vissuto nelle ultime settimane di malattia, spesso con sofferenza e dolore, è stata anche un’esperienza di purificazione e liberazione. È stato commovente impartirgli l’assoluzione e trovo difficoltà nel descrivere quanto successo nel momento in cui gli ho chiesto se potessi comunicare il corpo di Cristo. Lui mi ha guardato con grande commozione, ha pianto, ha ripetuto per ben tre volte la parola ‘grazie, grazie, grazie'”, ha testimoniato. “È il trionfo della grazia santificata, della vita e del bene, perché in fondo siamo sempre in tempo per sperimentare il dono della vita nuova”, aggiunge.“Il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nel suo animo, soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia, secondo lui un male da estirpare, ricercando sempre e comunque la legalità. Nella nostra società, inquinata da tanti virus – prosegue -, lui ha dimostrato di affermare sempre il bene e il dono di sé stesso, soprattutto nei confronti dei poveri. Chi ha avuto modo di conoscerlo lo può testimoniare”, ha concluso.

SINDACO MILITELLO “BAUDO PARLAVA DEL SUD CON SCHIENA DRITTA E TESTA ALTA”

“Pippo Baudo parlava del Sud non con il cappello in mano ma con la schiena dritta e a testa alta”. Lo ha detto il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, parlando con i giornalisti davanti alla Chiesa di Santa Maria della Stella, dove è stata aperta stamani la camera ardente per Pippo Baudo e nel pomeriggio si terranno i funerali. Burtone ha sottolineato la “sobrietà e riservatezza” di Baudo, che “non inseguiva il divismo”.

LA RUSSA “L’ITALIA NON LO DIMENTICHERA'”

“Ho fatto poca strada per arrivare qui perché ero sull’Etna, ma ne avrei fatta molta di più per ricordarlo. La prima volta che ho sentito il suo nome avevo 8 anni, l’ho scoperto a quell’età, dopo lo ha scoperto tutta Italia e non lo dimenticherà”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando ai funerali di Pippo Baudo.

