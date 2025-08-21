Sequestrati due lidi abusivi: uno a Portopalo, l'altro a Carratois

I militari della Guardia costiera di Siracusa hanno liberato oltre 600 metri quadrati di spiaggia tra Carratois, nel Comune di Pachino, e di Scalo Mandrie, a Portopalo di Capo Passero, che erano occupati abusivamente. In questa vasta area, da anni, erano stati allestiti degli stabilimenti balneari, con ombrelloni e lettini. In particolare, a Carratois, c'erano anche pedane su cui erano collocati tavoli, sedie e divani per una estensione di circa 540 metri quadri. Nell'area di Scalo Mandrie, invece, circa 100 metri quadrati di spiaggia libera erano stati occupati da numerosi lettini da spiaggia e gli organizzatori avrebbero realizzato una sorta di lido improvvisato anche questo privo di autorizzazioni. I responsabili sono stati deferiti all'Autorita' giudiziaria e le attrezzature immediatamente rimosse, restituendo cosi' alla collettivita' un'importante porzione di spiaggia libera.