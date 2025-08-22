Ragusa, 15enne trovato cadavere in un'azienda agricola: indagini in corso

Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina in un'azienda agricola nelle campagne di Ragusa, ai confini con il territorio di Chiaramonte Gulfi. Il ragazzo sarebbe stato trovato, privo di sensi, vicino ad una stalla. I soccorritori hanno lanciato l'allarme al 118 e il personale sanitario, vista la gravità della situazione, ha allertato l'elisoccorso. Il ragazzo, però, è morto prima dell'arrivo dell'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le cause del decesso.