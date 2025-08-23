ou
ULTIME NOTIZIE

Porti d'Italia, oggi su Linea Blu (Rai 1) la storia Augusta

Turista scivola a Cavagrande: finisce in ospedale ad Avola

CronacaSiracusa

Nella tarda mattinata di venerdì, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per un intervento di soccorso lungo il sentiero Belvedere che consente di raggiungere i laghetti presenti sul fondo della gola di Cavagrande del Cassibile, in provincia di Siracusa. Un turista di 29 anni della provincia di Milano, in escursione verso il fondo della gola, è scivolato lungo il ripido sentiero procurandosi la sospetta frattura della caviglia sinistra. I Tecnici del Soccorso Alpino intervenuti hanno raggiunto l'infortunato, che già era stato immobilizzato da personale del 118 intervenuto, lo hanno posizionato sulla speciale barella in uso al Soccorso Alpino e trasportato a spalla sino al piazzale Belvedere, dove era presente l'ambulanza fel 118 che ha trasferito il paziente all'ospedale di Avola. Presenti i vigili del fuoco ed il personale di sorveglianza dell'area protetta del Corpo Forestale.

