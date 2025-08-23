Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi li invita a Mazara del Vallo

"In provincia di Ragusa un albergatore si rifiuta di ospitare nella propria struttura una famiglia di Israele. L'episodio è legato alla drammatica situazione esistente tra Israele e i Palestinesi. Senza entrare in valutazioni politiche o storiche, resta l'amarezza di una discriminazione ingiustificabile in Sicilia ed in netto contrasto con le tradizioni del popolo siciliano. Mi piacerebbe che la famiglia respinta dalla struttura alberghiera di Ragusa venisse a Mazara del Vallo, dove scoprirebbe una bella realtà nella quale la convivenza tra diverse religioni, culture e tradizioni costituisce un chiaro esempio della più nobile virtù umana: il rispetto". Lo dice l'ex presidente dell'Ars Nicola Cristaldi."Venga questa famiglia a Mazara del Vallo - aggiunge - dove potrà ascoltare per cinque volte al giorno l'appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e le processioni cristiane ma anche una parte di un quartiere abitato soprattutto da Musulmani dedicata alla cultura ebraica. Luoghi e comportamenti che dovrebbero portare l'Unesco a riconoscere in Mazara del vallo un patrimonio dell'umanità".