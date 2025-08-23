ou
ULTIME NOTIZIE

Migliora paziente colpita da West Nile a Messina: nessun allarme

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Si alza lo scontro in Forza Italia sul candidato alla presidenza della Regione

Si alza lo scontro in Forza Italia sul candidato alla presidenza della Regione

PoliticaCataniaPalermoSiracusaTrapani

"Qualunque cittadino residente in Sicilia che abbia superato i 21 anni può candidarsi alla Presidenza della Regione Siciliana.
L'importante è che raccolga a suo sostegno 1.800 firme per la lista regionale e 2.100 per ciascuna lista provinciale che è tenuto a presentare. Auguri".
Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interpellato dall'ANSA, dopo le dichiarazioni del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che ieri in un'intervista con la Tgr Sicilia non ha escluso una sua candidatura alle regionali del 2027.

(Nellla foto Giorgio Mulè e Renato Schifani)

Potrebbero Interessarti