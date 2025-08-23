Scoperto a bruciare rifiuti, denunciato a Marsala

I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo distaccamento CITES di Trapani, hanno denunciato un 21enne per abbandono e combustione illecita di rifiuti.

Durante un servizio di controllo del territorio in aree di interesse naturalistico, i militari sorprendevano il 21enne mentre stava bruciando un cumulo di circa 1 metro cubo di rifiuti urbani.

L'uomo, alla vista dei militari, fuggiva a bordo della propria autovettura e, con l'ausilio di altre pattuglie dell'Arma giunte in supporto, veniva fermato e bloccato poco dopo.

A seguito di accertamenti, al 21enne venivano inoltre contestate sanzioni al codice della strada per essersi posto alla guida del veicolo - privo di copertura assicurativa obbligatoria e di carta di circolazione - senza aver mai conseguito la patente di guida.

I rifiuti parzialmente combusti e il veicolo utilizzato sono stati sottoposti a sequestro.