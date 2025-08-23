ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, allenamento congiunto: 7 gol del Modica al Pro Ragusa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Disordini nel carcere di Vibo Valentia: agenti aggrediti

Disordini nel carcere di Vibo Valentia: agenti aggrediti

Altro sud

Si sono verificati disordini nel carcere di Vibo Valentia. Un gruppo di detenuti africani, con armi rudimentali e olio bollente, ieri sera ha aggredito alcuni agenti del personale di polizia penitenziaria.
A renderlo noto é il sindacato Sappe.
"Successivamente - riferisce il sindacato - gli stessi detenuti si sono barricati nelle loro camere detentive, dando fuoco a suppellettili e rendendo la situazione altamente pericolosa. I disordini hanno fatto scattare un'importante operazione, condotta con estrema professionalità dal personale di polizia penitenziaria e coordinata dai vertici dell'istituto".
"Il personale operante, applicando rigorosamente quanto previsto dal Manuale operativo - affermano Giovanni Battista Durante e Francesco Ciccone, segretario generale aggiunto e segretario regionale della Calabria del Sappe - è intervenuto con grande determinazione e competenza, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo in tempi rapidi e in condizioni estremamente difficili. Grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrate, tutti i detenuti sono stati messi in sicurezza e nessuno di loro ha riportato ferite. Nel corso dell'operazione, alcuni agenti hanno riportato lesioni".

Potrebbero Interessarti