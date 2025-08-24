ou
Morto ex vice presidente dell'Ars Luciano Ordile, Cuffaro (Dc): lascia un vuoto

PoliticaMessinaPalermo

E' scomparso la scorsa notte a 88 anni l'ex deputato, assessore e vicepresidente regionale siciliano Luciano Ordile. Nato a Gesso in provincia di Messina nel 1937 ha ricoperto vari ruoli, tra i quali quello di vicepresidente dell'Ars e della Regione. Tra i primi a ricordarlo il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro che lo ricorda così: "Oggi piangiamo la scomparsa di Luciano Ordile, un grande democristiano che ha servito la Sicilia con assoluta dedizione e alto senso delle istituzioni.
Uomo appassionato di cultura, ha dato un impulso importantissimo alla politica della nostra Terra, con uno sguardo sempre attento al mondo dei giovani e della scuola. La sua morte lascia un vuoto nella comunità politica e culturale di Messina e della Sicilia intera".

