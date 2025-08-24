Fincantieri Palermo, tra un mese il varo del traghetto Regione siciliana

Manca circa un mese al varo del nuovo traghetto costruito da Fincantieri per la Regione siciliana. Le tute blu dello stabilimento di Palermo lavorano di gran lena al completando del Ropax classe A commissionato dalla Regione, che ha investito circa 120 milioni.

Dopo la consegna dello scafo, saranno effettuati i lavori di allestimento. La consegna è prevista nel 2026.

Il traghetto si distingue per le caratteristiche tecnologiche avanzate, specialmente in tema di sostenibilità ambientale. E' lungo circa 140 metri, alto 24 metri, 8 ponti e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate. La nave potrà trasportare fino a mille passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. sarà utilizzato per le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria.

Ma i lavori al cantiere navale di Palermo non si fermano. Tra domani e dopodomani, i canterini posizioneranno sullo scalo la prima sezione, larga 32 metri e lunga 12, del troncone (che sarà lungo 124 metri e alto 37) della quinta nave da crociera Explora della Msc. Il varo è previsto tra marzo e aprile del 2026.