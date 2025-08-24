Scicli, a Sampieri il filosofo Matteo Saudino: presentata l'ultima opera "Anime fragili"

il filosofo e divulgatore Matteo Saudino - il papà di BarbaSophia, il canale you tube che conta 360 mila followers e 61 milioni di visualizzazioni - ospite, sabato sera, al Pata Pata di Sampieri. Sollecitato dalle domande della giornalista Viviana Sammito, Saudino, amatissimo dai giovani, ha illustrato i temi della sua ultima opera “Anime Fragili, un viaggio con Platone e Aristotele tra le vulnerabilità del nostro tempo”. Attraverso gli insegnamenti di Socrate, Platone e Aristotele ha sviluppato il modo di affrontare questioni vitali della quotidianità dando ad ognuna una convincente chiave di lettura del come le antiche virtù, descritte, indicate e illustrate dai grandi del pensiero più di 2500 anni fa, possono corroborare modelli di comportamento e di visioni. La Solitudine, il Dialogo, la Politica, la Verità, la Tecnologia e infine la Morte che è la negazione della vita. Se c’è lei non ci siamo noi. Su questi percorsi si individuano le “Anime Fragili”. “La filosofia oggi, commenta Matteo Saudino, è dialogo, incontro. Deve essere dubbio che significa darsi possibilità di trasformazione, e poi deve essere meraviglia. Noi ci meravigliamo poco. Siamo circondati da bellezze e non le vediamo. Non andiamo mai in profondità. Per poterci meravigliare bisogna andare oltre la superficialità.”

Prossimo appuntamento venerdì 29 agosto ore 19.00 al living del Pata Pata. Sarà una serata dedicata ai cento anni della nascita di Andrea Camilleri. Saranno presenti Felice Laudadio, presidente del comitato nazionale delle celebrazioni, l’attore Peppino Mazzotta (il Fazio del Commissario Montalbano). Dialogheranno con il giornalista de “La Repubblica”, Maurizio Crosetti.