Percorsi al crepuscolo, visita guidata a Cava d'Ispica

Ultimo appuntamento con l’iniziativa dei “Percorsi al Crepuscolo 2025”. Dopo le visite guidate al Convento della Croce di Scicli e al Parco Archeologico di Cava Ispica, giorno 27 agosto, a partire dalle ore 16.45, sarà possibile scoprire la storia del Parco Forza di Ispica in compagnia delle guide turistiche abilitate dell’AGT - Associazione delle guide turistiche di Ragusa (ticket 10 euro solo adulti).

L'antico Fortilitium, situato lungo il tratto terminale della valle fluviale di Cava Ispica, rappresentò il nucleo fondante di Ispica fino al terribile sisma del 1693, e il suo parco archeologico conserva ancora le tracce della necropoli, della città medievale - Palazzo Marchionale, Scuderia, la chiesa dell’Annunziata- e del suo insediamento trogloditico. Il Parco “Forza” mostra infatti, oltre alle numerose abitazioni rupestri, il cosiddetto “Cento Scale”, tunnel scavato nella roccia con cui un tempo si raggiungevano le falde acquifere per garantire l’approvvigionamento idrico al sito.

Il Raduno dei partecipanti è alle ore 16.45 all’ingresso del sito archeologico. Per info e prenotazioni (obbligatoria, anche WhatsApp): 3312040099; 3288364334.