Finti delegati di un Ordine di Patti truffano una banca: tre misure cautelari

Tre pistole ed i proiettili nel contenitore della candeggina: preso a Catania

CronacaCatania

Tre pistole e 50 proiettili sono stati sequestrati da carabinieri del nucleo investigativo di Catania. Erano nell'abitazione di via Zurria di un 48enne che è stato arrestato.
Le armi, due pistole Bruni a salve, ma artigianalmente modificate e perfettamente funzionanti, e Beretta modello 950 calibro 6,35, erano nascoste in un flacone di candeggina in plastica tagliato e coperto da una federa.
Sequestratri anche 22 proiettili calibro 9 corto e altri 28 di calibro 6,35. Il 48enne è stato arrestato per detenzione abusiva e clandestina di armi da fuoco, ricettazione e detenzione illegale di munizioni e condotto in carcere. Il gip ha convalidato il provvedimento disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.

