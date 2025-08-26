Nascondeva 800 grammi di 'fumo' dietro il caminetto: arrestato a Giarre

ou
Far west a Catania, colpi di pistola contro un'attività commerciale

CronacaSiracusa

Con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Giarre, in provincia di Catania, un 48enne incensurato. A insospettire i militari è stato un continuo viavai di giovani da alcune abitazione nei pressi di via Callipoli. E' così scattato il blitz in tre immobili tutti di proprietà dell'uomo e in uno degli edifici, nascosta dietro un caminetto, i carabinieri hanno trovato una busta con circa 800 grammi di marijuana. L'arresto è stato convalidato e per il 48enne sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico.

