ULTIME NOTIZIE

Far west a Catania, colpi di pistola contro un'attività commerciale

Siracusa, una notte di preghiera per la Madonnina delle lacrime

CronacaSiracusa

Oggi, 26 agosto 2025 a partire dalle ore 19.30, si terra l’ormai la consueta attività “Pedalando nella Storia con Maria”. Mercoledì 27 agosto 2025 alle ore 20.00, la Banda Musicale “Città di Siracusa” - diretta dal M° Michele Pupillo, offrirà un Concerto in onore della Madonna delle Lacrime Giovedì 28 agosto 2025, alle ore 19.45 nel Centro Convegni del Santuario, l’Associazione de “Gli amici di Santa Maria Goretti” di Avola (SR) presenterà uno spettacolo recital dal tema “Speranza di pace nelle lacrime di conversione”, sulla vita di Santa Maria Goretti la bambina di Dio e la conversione di Alessandro Serenelli. Tutta la notte dal 28 al 29 agosto sarà trascorsa in preghiera, fino alla mezzanotte in Santuario e dalla mezzanotte nella Casa del Pianto.

