Lutto nel mondo del tennis, travolta e uccisa a Palermo la zia di Cecchinato

SportPalermo

Lutto nel mondo del tennis italiano e siciliano. E' morta, in seguito a un incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, a Palermo, nei pressi dello stabilimento la Marsa all'Addaura, Anna Romano, zia del tennista Marco Cecchinato e vedova di Gabriele Palpacelli, ex consigliere nazionale ed ex presidente del comitato regionale siciliano della Federazione Tennis e Padel, scomparso nel 2022. La donna, 65 anni, è stata travolta e uccisa da un motociclista di 51 anni. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia.
Marco Cecchinato, intanto, si è ritirato dal torneo Challenger Atp in corso a Como per rientrare a Palermo assieme al suo coach, suo cugino Francesco Palpacelli, figlio della vittima

