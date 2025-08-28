Il sindaco di Siracusa invita al Vermexio i componenti della Global Sumud Flotilla

Il sindaco di SIracusa Francesco Italia ha scritto alla Global Sumud Flotilla per esprimere "la vicinanza della città di Siracusa alle loro iniziativa di solidarietà e di aiuto alla popolazione palestinese e per invitare una delegazione degli equipaggi a Palazzo Vermexio in occasione della loro presenza prevista in città il 3 settembre". "Ho voluto manifestare personalmente - dichiara il sindaco - l'attenzione e il rispetto della nostra comunità per una missione che si richiama ai valori universali di pace, solidarietà e coraggio civile. Sarebbe per noi un onore accogliere i rappresentanti della Flottila a Palazzo di Città, cuore istituzionale della nostra comunità". La Global Sumud Flotilla è un'iniziativa voluta da un coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e persone comuni con la quale si vogliono portare aiuti concreti ai palestinesi rompendo il blocco imposto dalla autorità israeliane. Aderiscono delegazioni da 44 Paesi di tutto il mondo, tra cui l'Italia. Partecipano persone e imbarcazioni che trasporteranno gli aiuti partendo da diversi porti del Mediterraneo. Dall'Italia è prevista una prima partenza sabato da Genova e una seconda il 4 settembre dai porti di Siracusa e Catania.