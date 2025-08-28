ou
ULTIME NOTIZIE

Siccità, Cdm proroga stato emergenza per alcune aree della Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

PoliticaSiracusa

Un impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB) dei rifiuti, finanziato con 34 milioni di euro di fondi pubblici e approvato dalla giunta comunale di Melilli nell’aprile 2024, sorgerà su terreni intestati a un parente del sindaco Giuseppe Carta, primo cittadino del Comune Ibleo e deputato regionale di Grande Sicilia, ex Mpa.
La notizia, seppur nota a Melilli e dintoni, non era mai stata pubblicata dalla stampa locale, m è stata riportata da Il Fatto Quotidiano , ha sollevato una forte polemica politica e istituzionale. Carta, interpellato sul caso, ha dichiarato: “L’ho scoperto ieri, non sapevo che i terreni appartenessero a un mio cugino. La procedura è stata trasparente e pubblica”.
Secondo l’inchiesta giornalistica, una parte delle particelle catastali destinate all’impianto risulta intestata a Francesco Garofalo, e ad Alessio Caruso, fratello dell’assessore comunale Mirko Caruso. Altri lotti (circa il 50%) fanno capo all’imprenditore Paolo Conigliaro, titolare della Eco Impianti Srl di Floridia.
Il progetto, incluso nella programmazione regionale con i fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, prevede una struttura con capacità di 230 tonnellate al giorno in un’area industriale già pesantemente gravata dalla presenza di discariche e vicina al sito di interesse comunitario Cozzo Ogliastro. L’impianto dovrebbe trattare rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, aumentando ulteriormente la pressione ambientale su un territorio già compromesso.
L’opposizione e i comitati locali parlano apertamente di conflitto d’interessi e chiedono chiarezza. Il sindaco Carta, invece, difende la correttezza dell’iter: “Se è mio cugino, io l’ho scoperto solo ieri. L’individuazione dei terreni è avvenuta tramite procedura pubblica, senza favoritismi”.
Pare che i terreni sinodi proprietà del figlio della sorella di Carta.

Potrebbero Interessarti