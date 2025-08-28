Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

Un impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB) dei rifiuti, finanziato con 34 milioni di euro di fondi pubblici e approvato dalla giunta comunale di Melilli nell’aprile 2024, sorgerà su terreni intestati a un parente del sindaco Giuseppe Carta, primo cittadino del Comune Ibleo e deputato regionale di Grande Sicilia, ex Mpa.

La notizia, seppur nota a Melilli e dintoni, non era mai stata pubblicata dalla stampa locale, m è stata riportata da Il Fatto Quotidiano , ha sollevato una forte polemica politica e istituzionale. Carta, interpellato sul caso, ha dichiarato: “L’ho scoperto ieri, non sapevo che i terreni appartenessero a un mio cugino. La procedura è stata trasparente e pubblica”.

Secondo l’inchiesta giornalistica, una parte delle particelle catastali destinate all’impianto risulta intestata a Francesco Garofalo, e ad Alessio Caruso, fratello dell’assessore comunale Mirko Caruso. Altri lotti (circa il 50%) fanno capo all’imprenditore Paolo Conigliaro, titolare della Eco Impianti Srl di Floridia.

Il progetto, incluso nella programmazione regionale con i fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, prevede una struttura con capacità di 230 tonnellate al giorno in un’area industriale già pesantemente gravata dalla presenza di discariche e vicina al sito di interesse comunitario Cozzo Ogliastro. L’impianto dovrebbe trattare rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, aumentando ulteriormente la pressione ambientale su un territorio già compromesso.

L’opposizione e i comitati locali parlano apertamente di conflitto d’interessi e chiedono chiarezza. Il sindaco Carta, invece, difende la correttezza dell’iter: “Se è mio cugino, io l’ho scoperto solo ieri. L’individuazione dei terreni è avvenuta tramite procedura pubblica, senza favoritismi”.

Pare che i terreni sinodi proprietà del figlio della sorella di Carta.