ou
ULTIME NOTIZIE

Sigilli a discarica abusiva di rifiuti a Crotone

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Reggio Calabria, tenta di pagare fattorino con soldi falsi e lo aggredisce

Reggio Calabria, tenta di pagare fattorino con soldi falsi e lo aggredisce

Altro sud

n giovane è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di avere aggredito un fattorino dopo che aveva tentato di pagare una consegna con una banconota da 50 euro falsa.
L'arresto é stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria.
Il giovane, dopo che il fattorino ha rifiutato di accettare i 50 euro accorgendosi che erano falsi, lo ha colpito con pugni alla nuca e si é poi impossessato di due sacche contenenti prodotti destinati alla distribuzione.

Successivamente ha danneggiato il veicolo del fattorino con calci e lanci di pietre e si è allontanato.
I carabinieri, giunti sul posto poco dopo essere stati avvertiti dalla vittima, hanno rintracciato e arrestato l'aggressore, recuperando anche i sacchi postali rubati.

Potrebbero Interessarti