E' di Catania la prima donna a capo di un reparto dell'Esercito in Sicilia

E' catanese la prima donna al comando di un reparto dell'Esercito Italiano in Sicilia. E' il tenente colonnello Alessandra Scuderi che è subentrata al parigrado Angelo Lo Giudice alla guida del sesto reparto Comando e Supporti tattici 'Aosta' di stanza a Messina. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma Crisafulli Zuccarello. Nata a Catania 41 anni fa, Emanuela Scuderi ha vissuto nel capoluogo etneo sino alla maggiore età, prima di entrare all'accademia Militare di Modena con il 185/simo corso del ruolo normale e dopo aver frequentato il ciclo primario e secondarion elle scuole statali Nazario Sauro, Federico de Roberto e alliceo scientifico Principe Umberto. Alla cerimonia, presieduta dal comandante della brigata meccanizzata Aosta, generale di brigata Pasquale Spanò, hannopreso parte il sindaco di Messina Federico Basile assieme alleautorità militari civili e religiose della città peloritana,oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed'arma. Nel discorso di commiato, il tenente colonnello Lo Giudice,rivolgendosi alle proprie donne e uomini, ha espresso parole di"gratitudine e soddisfazione, ripercorrendo i due anni di intense attività operative e di addestramento" svolte sotto la sua guida.

