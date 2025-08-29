ou
ULTIME NOTIZIE

Powerlirfting, il modicano Dario Sparacino si laurea in America Campione del Mondo

Powerlirfting, il modicano Dario Sparacino si laurea in America Campione del Mondo

SportRagusa

Missione compiuta in America per Dario Sparacino: l'atleta modicano, a Idaho Fall, si è laureato Campione del Mondo nella categoria fino a 82,5 Kg ai Mondiali di Powerlifting. Oltre al titolo iridato, Dario Sparacino ha portato a casa anche il titolo di "Migliore Squattista" (atleta che esegue lo Squat) una delle tre prove del Powerlifting. Per quanto riguarda la prova che è valso il titolo mondiale, l'atleta modicano ha sollevato 235 Kg ottenendo il miglior risultato della giornata. La vittoria di Sparacino è il coronamento di anni di duro lavoro e sacrifici, e rappresenta motivo di orgoglio per la città di Modica, oltre che per il movimento sportivo siciliano e nazionale. Dario Sparacino era già stato campione mondiale nel 2023, ma l'anno successivo era stato costretto a disertare il Mondiale per un infortunio. Si è rifatto quest'anno con una performance di grande spessore.

