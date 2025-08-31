Lavori per 9 milioni per ammodernare la scuola del 'Dantoni' di Scicli

Un passo avanti importante per la Scuola Media “Lipparini-Miccichè” dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” di Scicli. Il CUC di Comiso ha pubblicato il bando europeo per la progettazione relativa all’adeguamento sismico e architettonico, nonché alla diagnosi sismica ed energetica dell’edificio, nell’ambito del Programma FSC 2021/2027 – Del. Cipess n. 25/2023. Si tratta di una procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: un passaggio fondamentale per dare finalmente alla città una scuola sicura, moderna ed efficiente.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 8 milioni e 993 mila euro, il finanziamento più importante in Sicilia destinato all’ammodernamento di una scuola, di cui oltre 387 mila euro per la progettazione e direzione lavori.

Contestualmente sono in fase avanzata i lavori alla sede Miccichè di Corso Mazzini, che ospiterà 12 aule: interventi di ristrutturazione e ammodernamento che comprendono l’installazione di un ascensore, di una scala antincendio e la realizzazione di nuovi servizi igienici per alunni e docenti.

"Come consiglieri comunali di Forza Italia Scicli - affermano Giannone e Arrabito - vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento all’On. Nino Minardo, che con costanza e determinazione ha seguito l’iter ottenendo per la nostra città questo straordinario risultato. Un ringraziamento va anche al Presidente della Regione Renato Schifani, all’Assessore regionale Mimmo Turano, al Sindaco Mario Marino e all’ing. Andrea Pisani, che ha seguito con grande professionalità tutto il percorso tecnico-amministrativo. Questo traguardo è il frutto di una vera sinergia istituzionale che guarda al futuro dei nostri giovani e alla crescita della comunità. Entro l’anno, grazie a questo percorso ormai avviato, si procederà all’appalto dei lavori."