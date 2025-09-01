Vittoria, droga in casa e nel suo negozio: arrestato a Scoglitti un 22enne

I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato CC Cacciatori di Sicilia – Squadriglia Falco 11 e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, durante un servizio mirato finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo dell’abitazione di I.A., vittoriese ventiduenne. I Carabinieri, dopo aver avuto accesso all’immobile hanno dapprima identificato il proprietario e poi eseguito un controllo che ha permesso di trovare, occultata nel garage, della sostanza stupefacente di tipo marijuana, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Preso atto di quanto scoperto, i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti estendendoli anche presso l’esercizio commerciale dallo stesso gestito e, anche lì, hanno trovato ulteriore marijuana.

Pertanto i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro tutto lo stupefacente trovato, di circa 83 grammi di marijuana, unitamente agli strumenti per la pesatura ed e la suddivisione in dosi.

Relazionando gli elementi emersi dall’attività di polizia, i Carabinieri hanno ritenuto di poter escludere che la detenzione dello stupefacente potesse essere riconducibile ad un uso esclusivamente personale ma, piuttosto, finalizzata alla illecita cessione a terzi. Successivamente i militari, dopo i preliminari accertamenti, hanno condotto I.A. presso i loro uffici al fine di sottoporlo alle procedure per identificarlo compiutamente.

A quel punto il vittoriese, fortemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo marijuana, è stato tratto in arresto