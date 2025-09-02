Volley Modica, vacanze finite: al via la preparazione al Pala Rizza

Vacanze terminate per l'Avimecc Modica, che lunedì mattina si è radunata per dare il via alla nuova stagione che vedrà i biancoazzurri di coach Enzo Distefano ancora protagonisti nel campionato di serie A3.

Vecchi e nuovi atleti si sono ritrovati al PalaRizza in contrada Mauto, accolti dalla dirigenza e dallo staff tecnico per iniziare a “sudare” per ritrovare la forma migliore dopo la pausa estiva, in vista del torneo di Terza Serie che prenderà il via alla fine del prossimo mese.

Grande entusiasmo e voglia di far bene fin da subito per tutto il gruppo con lo “zoccolo duro” che inizierà a far capire immediatamente ai nuovi, il peso della maglia che indosseranno in questa stagione, dove l'Avimecc Modica sarà l'unica squadra a rappresentare la Sicilia in serie A3.