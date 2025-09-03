Manifestazioni pro Palestina della Cgil nei capoluoghi siciliani

Mentre proseguono le attività di supporto in vista della partenza dai porti siciliani degli aiuti per Gaza della missione di Global Sumud Flotilla, la Cgil, che sarà presente con il segretario generale Alfio Mannino a tutte le iniziative in programma oggi e domani (alle 18 Mannino sarà a Catania), sta organizzando per sabato 6 settembre manifestazioni in tutti capoluoghi di provincia, perché "la barbarie in atto cessi". "Abbia fine - dice Mannino - l'aggressione militare dell'esercito israeliano al popolo palestinese. Si consentano agli aiuti umanitari di raggiungere la Striscia. I governi dell'Italia e dell'Europa tutta si muovano per questi obiettivi". Mannino sottolinea la necessità "che quante più persone possibile partecipino alle inizitive per Gaza, per rendere visibile lo sdegno di fronte a quanto accade".

Questo l'elenco delle manifestazioni Cgil che si terranno in Sicilia il 6 settembre: A Messina, alle 10.30 manifestazione davanti alla Prefettura. A Catania dalle 16.30 appuntamento a Villa Bellini, ingresso via Etnea. Ad entrambe le iniziative sarà presente il segretario generale Alfio Mannino. A Palermo alle 17 la Cgil organizza un concentramento al Foro italico (lungomare Yasser Arafat) da dove partirà il corteo fino alla Cala (Lungomare Albeggiani/ dei migranti). A Caltanissetta la manifestazione sarà dalle ore 10,00 alle ore 12,00 davanti alla Prefettura, a Ragusa alle 10 in Piazza Matteotti. E ancora a Siracusa appuntamento alle 10 in piazza Archimede, a Enna alle 18 davanti alla Prefettura, a Trapani alle 17 in piazza generale Sciò. Nell'agrigentino, a Favara, la Cgil organizza una manifestazione il 4 settembre alle