Parcheggiatore abusivo ucciso a Catania, l'indagato rimane in carcere

Resta in carcere Habtom Hailu, 37anni, etiope, accusato di avere ferito mortalmente, il 30 agostoscorso, durante una lite per la gestione di un parcheggio, un posteggiatore abusivo di 40 anni, Alessandro Indurre, nella zona centralissima di corso Sicilia a Catania. Lo ha disposto il gip Stefano Montoneri che, accogliendo la richiesta dell'aggiunto Fabio Scavone e della sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, ha emesso nei confronti dell'indagato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagato, fermato poche ore dopo l'aggressione da carabinieri e polizia, è reo confesso, anche se ha sostenuto di avere agito per difendersi. Il ferimento è stato ripreso da telecamere di sistemi di sorveglianza della zona. La Procura ha conferito ai medici legali Cristoforo Romano e Fabrizio Francaviglia l'incarico per eseguire l'autopsia, che sarà eseguita oggi.