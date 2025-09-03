ou
Incendiata l'auto del comandante della polizia municipale di Ramacca

Tentano di bruciare un battello puliscimare nel porto di Campora, Occhiuto: "Farabutti"

Altro sud

"Questa notte alcuni farabutti, nel porto di Campora, hanno provato ad incendiare uno dei sei battelli pulisci mare con i quali la Regione Calabria sta portando avanti uno dei progetti più innovativi in Italia per la salute delle coste e dell'ambiente marino".
Lo afferma, in una nota, il presidente Roberto Occhiuto.
"L'impiego, per il terzo anno consecutivo, di queste speciali imbarcazioni, in grado di coprire oltre 9.500 miglia nautiche, prevalentemente nel Mar Tirreno - aggiunge Occhiuto - ha permesso di raggiungere importanti risultati, con circa duemila chilogrammi di rifiuti raccolti ogni estate, tra plastica, legno, e schiume dannose.
Un'attività che si inserisce nelle diverse azioni messe in campo dalla Giunta regionale nell'ambito della strategia d'intervento a tutela dell'ecosistema e a difesa del mare calabrese, consentendo di attestare la Calabria tra le Regioni italiane più attente alla tutela della salubrità del mare e delle sue coste".
"Nell'esprimere solidarietà a tutto il personale regionale che quotidianamente è impegnato nella salvaguardia del nostro ambiente, che rappresenta uno degli asset più strategici della Calabria - dice ancora il Governatore - mi auguro che le forze dell'ordine possano fare luce al più presto su questo vile episodio, assicurando alla giustizia gli autori di un gesto così vigliacco e intimidatorio.Chi lo ha commesso sappia che la Regione non arretrerà neanche di un millimetro nel contrasto a qualsiasi forma di criminalità che produce gravi danni alle nostre comunità e al nostro ambiente".

