Giornalista di Reggio Calabria minacciata di morte sui social

Altro sud

La giornalista dell'emittente televisiva LaC e vicedirettore del sito "Il Reggino" Elisa Barresi ha presentato una denuncia alla Polizia postale e alla Questura di Reggio Calabria riferendo di avere ricevuto sui social intimidazioni e minacce di morte.
In particolare, la giornalista, il 22 agosto scorso, è stata contattata su Instagram da un profilo fake che l'avvisava che erano state pubblicate alcune sue foto che la ritraevano con alcune tombe alle spalle.
Si trattava di immagini della giornalista rubate in rete e incollate su foto raffiguranti dei loculi cimiteriali.
Il responsabile delle minacce, tra l'altro, ha più volte tentato di comunicare con Elisa Barresi.
Le indagini sulla vicenda sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

