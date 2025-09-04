ou
Santa Rosalia, arivescovo di Palermo: senza amore non si mette sù casa

Europa Verde Sicilia sostiene Global Sumud Flotilla

PoliticaCataniaPalermoSiracusa

Europa Verde Sicilia sostiene la Global Sumud Flotilla, che farà tappa a Siracusa prima di salpare verso Gaza, la missione internazionale che "denuncia ilg enocidio in corso e l'assedio che da anni colpisce il popolo palestinese, privandolo di diritti e dignità". "La Flotilla - si legge in una nota - non porta solo un messaggio politico: a bordo vi sono aiuti umanitari destinati alla popolazione civile, oggi colpita da una grave carestia. Bambini, donne e uomini a Gaza sono privati di cibo, acqua e cure di base. La partenza delle navi è quindi un atto concreto di solidarietà verso una popolazione che rischia la sopravvivenza ogni giorno". "Saremo al fianco della nostra eurodeputata Benedetta Scuderi e di tutte le attiviste e attivisti della Flotilla -dichiarano i portavoce regionali Alessandra Minniti e Fabio Giambrone il loro viaggio è un atto di coraggio e di giustizia. Non c'è pace senza libertà, senza la fine del genocidio e senza il diritto del popolo palestinese a vivere dignitosamente". Europa Verde Sicilia sollecita "il governo, la Farnesina e tutte le istituzioni a esigere il rispetto del diritto internazionale da parte di Israele e a fornire tutta l'assistenza necessaria affinché tutti gli attivisti, gli aiutie le imbarcazioni giungano a destinazione senza incidenti".

