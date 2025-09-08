ou
Reggio Calabria, Lucano 'incandidabile': fuori dalla lista di Avs

Form di ricerca

Altro sud

Le commissioni elettorale dei Tribunali di Reggio Calabria e Cosenza hanno dichiarato Domenico "Mimmo" Lucano incandidabile e lo ha depennato dalla lista di Avs per le prossime regionali in Calabria.
L'europarlamentare e sindaco di Riace era candidato nelle circoscrizioni sud e nord ma per via della legge Severino non potrà partecipare alla tornata elettorale a causa della condanna a 18 mesi per falso nel processo "Xenia".

I suoi legali, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta hanno presentato ricorso alle Corti d'appello di Reggio Calabria e Catanzaro chiedendo il reinserimento di Lucano nella lista.

