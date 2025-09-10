A Reggio Calabria tecnica robotica su aneurisma toraco-addominale

Un intervento robotico endovascolare "unico ed innovativo nel panorama mondiale" è stato eseguito nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Lo rende noto l'Azienda ospedaliera.

L'intervento, riferisce l'ospedale, è stato effettuato da Salvatore Costarella, direttore del dipartimento di Chirurgia generale del Gom in collaborazione con l'equipe della Uoc Chirurgia vascolare guidata da Pietro Volpe, su un paziente con aneurisma dell'aorta toraco-addominale precedentemente trattato per via endovascolare (mediante posizionamento di endoprotesi fenestrata per i vasi renali ed i vasi splancnici).

"Una delle complicanze post-trattamento più frequenti - spiega l'Azienda ospedaliera - è l'endoleak, ovvero la persistenza di sangue all'interno della sacca aneurismatica.

Il paziente, in effetti, durante le visite di follow-up presentava un accrescimento della sacca aneurismatica, pertanto l'equipe di Chirurgia vascolare, coadiuvata dall'expertise in tecnica robotica di Costarella, ha optato per un approccio con legatura dell'arteria celiaca mediante utilizzo della chirurgia robotica mininvasiva".

"Tale tecnica, a bassissima invasività ed elevatissima precisione - sottolinea Costarella - in questo caso specifico ha evitato l'intervento open che avrebbe comportato un importante trauma chirurgico per il paziente ed in particolare un significativo incremento della mortalità e morbilità".

Questo innovativo intervento, riferisce la nota, "è stato eseguito solo in tre pazienti al mondo, due dei quali sono stati operati al Gom, che è anche uno dei pochi centri presenti sul territorio nazionale per il trattamento degli aneurismi toraco-addominali, ed uno negli Stati Uniti".