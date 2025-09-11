ou
Acate, biciclette e monopattini: ordinanza con nuovi divieti



Il Pd denuncia: "Dissalatori inefficienti, Sicilia occidentale assetata"

PoliticaTrapani

"Dovevano essere la risposta alla sete cronica della Sicilia occidentale, ma i dissalatori di Porto Empedocle e Trapani stanno mostrando limiti strutturali e gestionali che ne compromettono l'efficacia". A sollevare il caso è Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea Regionale Siciliana, che punta il dito contro il programma del governo Schifani. "Il dissalatore di Porto Empedocle - dice Catanzaro - secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal commissario nazionale per l'emergenza idrica, produce appena la metà dell'acqua prevista. Il motivo? Il rumore generato dall'impianto è tale da costringere allo spegnimento nelle ore serali, riducendo drasticamente la capacità produttiva. A Trapani, invece, il nuovo dissalatore è in netto ritardo: problemi tecnici e, forse, la scelta infelice di costruirlo sul sito del vecchio impianto dismesso — nonostante gli ingenti fondi già spesi — ne stanno rallentando l'entrata in funzione".

