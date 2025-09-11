Missione Gaza, barche della Flotilla partiranno domani all'alba da Augusta

Sono appena partite dal porto grande di Siracusa le tre imbarcazioni a vela che appartengono alla Global Sumud Flottila, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza, che si dirigono alla rada di Augusta, dove ad attenderle ci sono altre 15 imbarcazioni.

La partenza della Flotilla verso Gaza è prevista per domani all’alba.

In totale da Augusta partiranno 18 barche con a bordo 150 persone, tra cui due parlamentari e tre europarlamentari italiani, che si riuniranno in mare con le 6 imbarcazioni provenienti dalla Grecia, con sessanta persone a bordo, e le dieci barche provenienti dalla Tunisia, per un totale di circa 600 persone. Il punto d'incontro delle 34 imbarcazioni non è stato anticipato.

"Chiediamo al Governo italiano di tutelare dei cittadini italiani qualora dovessero essere prelevati, sequestrati o incarcerati dagli israeliani - dice Delia - Non vogliamo le scorte ma una interlocuzione diplomatica con Israele. Siamo preoccupati e non solo per la popolazione palestinese. Il ministro degli esteri spagnolo ha detto che estenderà l'immunità diplomatica per i cittadini spagnoli che stanno partecipando alla missione. Un gesto di grande sostegno e saremmo felici se avessimo la stessa opportunità".

Circa 200 persone sono presenti alla Marina di Siracusa per la partenza della Global Sumud Flotilla per Gaza. Persone provenienti da diverse parti della Sicilia hanno sventolato bandiere palestinesi ed esposto striscioni per sostenere la popolazione di Gaza.