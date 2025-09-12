Noi Moderati, Massimo Dell'Utri riconfermato al vertice segreteria regionale
Il primo congresso regionale di Noi Moderati in Sicilia si conclude con la riconferma di Massimo Dell'Utri alla segreteria regionale. Presenti Maurizio Lupi, Saverio Romano, Alessandro Colucci e tutta la classe dirigente locale del partito. "Sono felice e orgoglioso di questo partito - commenta Dell'Utri - e ringrazio ognuno di voi. Un partito espressione del Centro che si rafforza nel territorio e che lavora per una vera coesione del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. C'è molto lavoro da fare ma lo faremo insieme, con la passione politica e l'amicizia che ci uniscono. Grazie ad un ognuno di voi". Presenti la deputata regionale Marianna Caronia, il vice responsabile nazionale Enti locali e componente del Direttivo nazionale Antonello Antinoro, il portavoce nazionale Ignazio Messina, il componente del Direttivo nazionale Marco Forzese, i vicecoordinatori regionali Valerio Barrale e Peppe Germano e i nove coordinatori provinciali: Ezio Ferraro (Agrigento); Maria Pia Castiglione (Trapani); Roberto Corona (Messina); Salvatore Bonincontro (Enna); Michele Vecchio (Caltanissetta); Nino Campisi (Siracusa); Michele Nasca (Palermo); Emanuele Pezzino (Catania); Giovanni Tumino (Ragusa).