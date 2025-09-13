Trasferta vietata ai tifosi del Palermo a Bolzano: interrogazione di Varchi (Fdi)

"Decisione inammissibile e discriminatoria. Presenterò un'interrogazione urgente e chiamerò il Commissario di Governo di Bolzano a rispondere in Parlamento". Così, in una nota, Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati e responsabile di Fratelli d'Italia per le Politiche del Mezzogiorno, in merito al divieto di trasferta per i tifosi del Palermo deciso in occasione del match contro il Sudtirol.

"Apprendere, a poche ore dalla partita Sudtirol-Palermo, che il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha vietato la trasferta per i residenti in Sicilia lascia sbigottiti e suscita profonda indignazione. Una decisione inammissibile, senza precedenti, che crea non poco disagio soprattutto tra i tifosi rosanero, molti dei quali avevano già sostenuto spese importanti per organizzare la trasferta non esattamente agevole da Palermo", ha precisato Varchi.

"Non esiste alcuna ragione oggettiva che possa giustificare un provvedimento tanto restrittivo e discriminatorio: non ci sono episodi conflittuali pregressi tra le tifoserie, e il divieto limitato esclusivamente ai residenti in Sicilia assume i contorni di una misura vessatoria. Presenterò un'interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a un simile atto e soprattutto pretendo che sia fatta chiarezza. Non ci si può permettere di colpire migliaia di tifosi onesti, che chiedono solo di poter seguire la propria squadra", ha aggiunto la politica di Fratelli d'Italia.

"Chiamerò in Parlamento a rispondere di tale operato il Commissario del Governo, perché un provvedimento così arbitrario e penalizzante non può passare sotto silenzio. È in gioco non solo la passione sportiva, ma il rispetto dei cittadini siciliani e dei loro diritti", ha concluso Varchi.