Ragusa, l'assemblea dei soci della Baps approva operazione di capital management per 200 milioni

EconomiaRagusa

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Baps ha approvato l'operazione di capital management 2025-26, articolata su quattro direttrici sinergiche: la rideterminazione del prezzo di riferimento delle azioni Baps da 12,10 a 18,50 euro e il conseguente avvio di un nuovo periodo di osservazione su Vorvel; un piano di distribuzione di dividendi straordinari per complessivi 10 milioni in due tranches annuali nel biennio 2025-26; un programma di buy-back predeterminato da 10 milioni, anch'esso suddiviso nel biennio 2025-26;
l'ampliamento del programma soci "Radici", con il potenziamento di benefici bancari, extra-bancari e iniziative di caring dedicate.
L'operazione, interamente costruita con risorse interne, attiva un valore complessivo di circa 200 milioni e rappresenta un intervento organico senza precedenti nel panorama delle banche popolari.
Arturo Schininà, presidente del Cda, ha commentato: "Questa assemblea rappresenta un momento cruciale per la nostra banca. La partecipazione record e l'adesione integrale al progetto da parte dei soci sono la conferma di quanto siano vivi il senso di appartenenza e la fiducia verso il percorso intrapreso. Con l'operazione di capital management diamo coerenza tra il valore reale della banca e quello riconosciuto dal mercato, proseguendo in un percorso virtuoso capace di unire solidità e crescita sostenibile".
Per Saverio Continella, Ad di Baps, "l'approvazione di oggi segna l'avvio di un disegno unitario che combina repricing, distribuzione di dividendi straordinari, buy-back e ampliamento del programma Radici. È un piano che vale 200 milioni e che nasce interamente dalla forza interna della banca. Baps dimostra così di essere non solo un istituto solido, ma un innovatore finanziario al servizio dei soci e dei territori. Con questa operazione continuiamo ad essere un motore di propulsione economica per la Sicilia e per il Sud, con lo sguardo rivolto al futuro".

