ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, il Modica riparte col big match con l'Atletico Catania

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Calcio, il Modica riparte col big match con l'Atletico Catania

Calcio, il Modica riparte col big match con l'Atletico Catania

CronacaCataniaRagusa

Al via il campionato di Eccellenza. Nel Girone B il cammino del Modica inizia da Viagrande, un campo ostico in cui i padroni di casa, l’Atetico Catania 1994, non hanno mai reso facile la vita a nessuno, con qualità e tattica. Anche in questo caso si presenta un nuovo ciclo, con Galfano in panchina e gli ex rossoblù Randis e Grasso a guidare una buona squadra in campo, che sicuramente dirà la sua in questa stagione. Questi i convocati di mister Raciti per la prima di campionato in programma Domenica 14 Settembre alle 15:30 a Viagrande:
Portieri: Romano, Calabrese
Difensori: Mallia, Brugaletta N., Missoud, Brugaletta S., Ventura, Sangarè, Intzidis, Curulla, Mbaye.
Centrocampisti: Bonaccorso, Valença, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri.
Attaccanti: Belluso, Savasta

Potrebbero Interessarti