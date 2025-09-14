Calcio, il Modica riparte col big match con l'Atletico Catania

Al via il campionato di Eccellenza. Nel Girone B il cammino del Modica inizia da Viagrande, un campo ostico in cui i padroni di casa, l’Atetico Catania 1994, non hanno mai reso facile la vita a nessuno, con qualità e tattica. Anche in questo caso si presenta un nuovo ciclo, con Galfano in panchina e gli ex rossoblù Randis e Grasso a guidare una buona squadra in campo, che sicuramente dirà la sua in questa stagione. Questi i convocati di mister Raciti per la prima di campionato in programma Domenica 14 Settembre alle 15:30 a Viagrande:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Missoud, Brugaletta S., Ventura, Sangarè, Intzidis, Curulla, Mbaye.

Centrocampisti: Bonaccorso, Valença, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri.

Attaccanti: Belluso, Savasta