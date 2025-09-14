Global Sumud Flotilla, partite da Catania per Gaza 18 imbarcazioni

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha dato il via alla fase finale del viaggio verso Gaza. Da Catania sono partite 18 imbarcazioni, in una tappa non annunciata ufficialmente, mentre altre salperanno da Tunisia e Grecia nelle prossime ore.

Gli organizzatori hanno confermato di essere stati costretti a ridurre la flotta e la capacità di trasporto dei partecipanti. Una scelta maturata dopo settimane di difficoltà. "Abbiamo subito due attacchi con droni contro le nostre imbarcazioni in Tunisia, affrontato carenze di carburante e ritardi logistici" si legge nell'ultima nota del gruppo.

Il comitato direttivo della Global Sumud Flotilla ha inoltre riconosciuto che la missione ha dovuto fare i conti anche con "inevitabili errori di calcolo lungo il percorso", legati alla complessità di un'iniziativa che coinvolge decine di imbarcazioni e centinaia di volontari. Per questo "siamo stati costretti a ridurre la presenza dei partecipanti su diverse imbarcazioni dirette a Gaza".

Per far fronte a tali condizioni, il gruppo ha "trasferito alcune navi in altri porti per le ultime preparazioni, condotto severi test in mare e adattato i protocolli di sicurezza". Secondo gli organizzatori, le modifiche "permetteranno di tutelare meglio i volontari e preservare l'impatto della missione".

Il comitato ribadisce l'impegno verso la popolazione e la citt

Gazawa: "Rimaniamo determinati a sfidare l'assedio illegale di Israele. Quando le nostre flotte si uniranno nel Mediterraneo, invieremo un messaggio chiaro: il blocco e il genocidio a Gaza devono finire".