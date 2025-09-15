Movida a Siracusa al setaccio: 5 giovani segnalati per uso di droghe

Su disposizione del Questore Roberto Pellicone, nel corso del fine settimana appena trascorso, agenti della Polizia di Stato, in servizio di volante, hanno implementato il controllo del territorio nel centro di Siracusa e nelle periferie, concentrando l’azione soprattutto nei luoghi interessati dalla movida e nei pressi dei locali ove maggiormente si concentra la presenza di giovani. Il dispositivo ha previsto l’esecuzione di numerosi posti di controllo effettuati nel territorio del comune di Siracusa con 261 persone identificate e 91 mezzi controllati. 12 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada (in particolare per uso del telefonino durante la guida e per mancanza di utilizzo del casco protettivo e delle cinture di sicurezza). Nel corso dei controlli, nel complesso, sono state denunciate due persone rispettivamente per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e permanenza in casa serale e notturna e per resistenza a pubblico ufficiale e sono stati segnalati cinque giovani, sorpresi con una modica quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.