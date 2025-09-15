ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Alta, al quartiere Pizzo un fine settimana all'insegna di arte, musica e street food

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Occupazione, allo Sheraton di Catania adunanza della Cgil con Landini

Occupazione, allo Sheraton di Catania adunanza della Cgil con Landini

PoliticaCatania

Venerdì 19 settembre all'hotel Sheraton di Catania, alle 10, tutto il gruppo dirigente della Cgil in Sicilia discuterà della situazione economico e occupazionale della regione e del Mezzogiorno, e delle iniziative da mettere in campo per lo sviluppo e la crescita dell'occupazione. L'occasione è l'assemblea delle assemblee generali di tutte le camere del lavoro e delle categorie alla quale parteciperà il segretario generale nazionale Maurizio Landini. L'assemblea si aprirà con la relazione del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Moderati dalla giornalista Maria Lombardo, seguiranno gli interventi di delegate e delegati e di rappresentanti di alcune associazioni. L'intervento conclusivo sarà di Maurizio Landini. Sabato 20 Landini sarà di nuovo a Catania dove, alle 10, a palazzo Scammacca del Murgo (piazza Scammacca) presenterà, dialogando in un gruppo di giovani, il suo libro 'Un'altra storia'. Modererà il dibattito la giornalista Claudia Campese.

Potrebbero Interessarti