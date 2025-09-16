'Qualunquemente Priolo', assolti in Appello Auteri ed ex sindaco Rizza

“La Corte d’Appello di Catania ha posto la parola fine su una vicenda che per oltre dieci anni ha segnato la mia vita politica e personale. Dal 2019 ad oggi sono stato oggetto di accuse infondate, offese e denigrazioni che hanno colpito non solo me, ma anche la mia famiglia e la mia comunità. Ho scelto di affrontare il processo a testa alta, con fiducia nella giustizia, e adesso i giudici hanno ristabilito la verità. Il tempo è galantuomo: chi mi ha dipinto come un criminale oggi deve prendere atto che non avevo commesso alcun reato". Queste le parole del deputato regionale Dc Carlo Auteri all’indomani della sentenza che ha ribaltato le condanne del 2019, assolvendo tutti gli imputati. Auteri è stato assolto perché il fatto non sussiste dal processo “Qualunquemente Priolo”, che in primo grado lo aveva visto coinvolto assieme ad altri amministratori e funzionari comunali”. Nell'ambito dello stesso processo, è stato assolto l'ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza.