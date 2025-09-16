Protesta al Consorzio di Bonifica di Gela, M5s: da Schifani solo propaganda

"La situazione di difficoltà che coinvolge i lavoratori del Consorzio di bonifica di Gela conferma che la riforma proposta dal governo Schifani in materia di Consorzi serviva solo a mettere la polvere sotto il tappeto. Non c'era una visione, non c'era una soluzione per chi da anni svolge un lavoro fondamentale per la Regione siciliana. Non possono e non devono essere i lavoratori a pagare i fallimenti del governo Schifani che in tre anni di Governo ha fatto solo propaganda e zero fatti". Lo dice il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, ponendosi al fianco dei lavoratori del Consorzio di bonifica di Gela e, più in generale, dei lavoratori di tutti i Consorzi dell'Isola. "Tutta la mia solidarietà e vicinanza ai lavoratori - aggiunge - che per rivendicare i loro sacrosanti diritti a ricevere gli emolumenti messi a rischio da pignoramenti sui conti correnti del Consorzio stanno manifestando con il supporto dei sindacati davanti alla sede dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura. Porterò la loro voce in tutte le sedi fino a quando il governo Schifani non darà una risposta concreta".