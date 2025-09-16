Nove arresti a Palermo in un'operazione antidroga a 'Falsomiele'

I carabinieri del comando provinciale di Palermo con i baschi rossi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del 12° reggimento "Sicilia", hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda nei confronti di 7 persone, 2 delle quali già ristrette in carcere per altra causa, accusate a vario titolo di aver fatto parte di un' associazionededita al traffico di stupefacenti, operante nel quartiere"Falsomiele" di Palermo. Sono state eseguite 19 perquisizioni per la ricerca di stupefacenti. Due di queste hanno portato all'arresto di due persone, trovati in possesso, rispettivamente, di 400 grammi di cocaina e 1,3 chilogrammi d ihashish. Ad altre 74 persone sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Il provvedimento, scaturisce dall'operazione "Ultima Alba", condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bagheria dal novembre 2019 al gennaio 2022, che ha avuto inizio con il sequestro di piantagioni di marjuana nei comuni di Trabia e Misilmeri e l'arresto di sei palermitani imparentati tra loro. Nel corso dell'operazione erano stati sequestrati 590 grammi di cocaina, 33 grammi di eroina e 3 chili di marjuana.