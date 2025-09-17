Ritrovati i due fratellini scomparsi a Castrovillari: erano con la nonna in Romania

Sono stati ritrovati i due fratellini di 4 e 3 anni di cui nonvsi avevano notizie dal 10 settembre scorso in Calabria. Godono di ottima salute e si trovano in Romania con la nonna materna .Dei due bambini non si avevano notizia dal 10 settembre scorso, quando i carabinieri di Castrovillari hanno notificato alla mamma dei due piccoli, residente da tempo a Castrovillari, un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro scaturito da una sentenza di condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione emessa dall'Autorità giudiziaria romena.