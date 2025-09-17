Tenta di investire vigilessa a Reggio Calabria, fermato

Un venditore ambulante di 55 anni ha tentato di investire un agente della Polizia locale ed è stato fermato. Trattenuto in camera di sicurezza per qualche ora, il suo arresto è stato convalidato ma, essendo incensurato, il giudice non ha disposto nessuna misura cautelare. È avvenuto a Reggio. Il venditore ambulante ha prima inveito contro una pattuglia della Polizia locale e poi, col proprio furgone, ha tentato di investire una vigilessa che non ha riportato danni solo grazie alla prontezza della collega di pattuglia. Quest'ultima, notando che l'uomo aveva innescato la marcia, ha scansato la vigilessa dalla traiettoria.