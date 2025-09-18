Manifestazione Cgil a Catania con Landini contro il massacro a Gaza

Domattina alle 10 all'hotel Sheraton assemblea delle assemblee generali della Cgil Sicilia sui temi dell'economia, del lavoro, dello sviluppo del Mezzogiorno e della pace. Aprirà il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Interverranno delegati. A concludere l'iniziativa sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Nel pomeriggio la manifestazione contro l'invasione israeliana a Gaza e per fermare la deportazione e il massacro del popolo palestinese. Parteciperanno anche rappresentanti di associazioni, movimenti, partiti. Appuntamento alle 15.30 in piazza Università e corteo fino a piazza Castello Ursino per il comizio di Maurizio Landini.