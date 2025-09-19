ou
Il video di Riina jr indigna la politica: "Deve essere rimosso dal gestore del Podcast"

Cgil, Landini a Catania: " Sindacato mondiale chiede riconoscimento Palestina"

EconomiaCatania

"C'è una lettera del segretario mondiale del sindacato a tutti a tutti i parlamenti, a tutti i presidenti del consiglio, compresa la nostra, dove si chiede il riconoscimento dello stato palestinese, di bloccare l'invio delle armi e gli accordi commerciali ma soprattutto si dice no alla corsa al riarmo.
Non è il momento di spendere per le armi ma per i diritti e la qualità della vita delle persone".
Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini, oggi a Catania a margine dell'assemblea della Cgil Sicilia sui temi dell'economia, del lavoro, dello sviluppo del Mezzogiorno e della pace.

